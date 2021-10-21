Названа главная ошибка создателей социальных сетей

Основатели социальных сетей и мессенджеров допустили ошибку при их создании, которая привела к негативным последствиям для человечества: они не понимали, какой эффект на человека их творения могут оказать в будущем. Такое мнение выразил глава Института исследований интернета, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Большое интервью со специалистом опубликовано на «Ленте.ру» в рамках масштабного проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»

Материалы по теме «Нами манипулируют» Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры? Бремя денег. Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?

«Те эффекты, которые пришли к нам с социальным сетями (дофаминовая игла, развитие тревожности, интернет-зависимость), очень умные исследователи истории медиа, вроде Маршалла Маклюэна или Мануэля Кастельса могли предсказать заранее. Но создатели социальных сетей их совершенно не понимали. Это были дети, которым дали в руки спички», — считает специалист.

Он полагает, что создатель Facebook Марк Цукерберг не задумывался о последствиях, когда намеревался с помощью своего сервиса объединить весь мир. «Проблема создателей соцсетей в том, что они думали лучше о человечестве, чем оно есть на самом деле», — заключил Казарян.

Это вылилось в то, что мессенджеры стали способны объединять людей для бесправных убийств, как это происходило в Индии.

«С одной стороны, здорово, когда у малообразованного жителя провинции Индии, который не умеет писать, есть возможность записывать голосовые сообщения в WhatsApp. Но с другой — в том же WhatsApp ему приходят сообщения о том, что в соседней деревне живет ведьма, которую надо сжечь, и люди кооперируются, чтобы убить человека», — констатировал эксперт.

Он объяснил, что у таких людей отсутствует критическое мышление, а потому они не могут самостоятельно отличить фейковую информацию от правдивой.

«Ты дал ему спички, как ребенку, абсолютно не научив ими пользоваться. Чего ты мог ожидать? Возможно, ты думал о людях лучше, но надо было думать больше! Мы несем за это ответственность», — заявил Казарян. Выходом из ситуации он считает инвестирование в повышение медиаграмотности населения.

«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.