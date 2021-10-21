Названа главная ошибка создателей социальных сетей

Основатели социальных сетей и мессенджеров допустили ошибку при их создании, которая привела к негативным последствиям для человечества: они не понимали, какой эффект на человека их творения могут оказать в будущем. Такое мнение выразил глава Института исследований интернета, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Большое интервью со специалистом опубликовано на «Ленте.ру» в рамках масштабного проекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
«Те эффекты, которые пришли к нам с социальным сетями (дофаминовая игла, развитие тревожности, интернет-зависимость), очень умные исследователи истории медиа, вроде Маршалла Маклюэна или Мануэля Кастельса могли предсказать заранее. Но создатели социальных сетей их совершенно не понимали. Это были дети, которым дали в руки спички», — считает специалист.
Он полагает, что создатель Facebook Марк Цукерберг не задумывался о последствиях, когда намеревался с помощью своего сервиса объединить весь мир. «Проблема создателей соцсетей в том, что они думали лучше о человечестве, чем оно есть на самом деле», — заключил Казарян.
Это вылилось в то, что мессенджеры стали способны объединять людей для бесправных убийств, как это происходило в Индии.
«С одной стороны, здорово, когда у малообразованного жителя провинции Индии, который не умеет писать, есть возможность записывать голосовые сообщения в WhatsApp. Но с другой — в том же WhatsApp ему приходят сообщения о том, что в соседней деревне живет ведьма, которую надо сжечь, и люди кооперируются, чтобы убить человека», — констатировал эксперт.
Он объяснил, что у таких людей отсутствует критическое мышление, а потому они не могут самостоятельно отличить фейковую информацию от правдивой.
«Ты дал ему спички, как ребенку, абсолютно не научив ими пользоваться. Чего ты мог ожидать? Возможно, ты думал о людях лучше, но надо было думать больше! Мы несем за это ответственность», — заявил Казарян. Выходом из ситуации он считает инвестирование в повышение медиаграмотности населения.
«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.