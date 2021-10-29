В США раскрыли имя экстрадированного из Южной Кореи российского хакера

Министерство юстиции США раскрыло имя экстрадированного из Южной Кореи российского хакера. Им оказался 38-летний Владимир Дунаев из Якутска, сообщается на сайте американского ведомства.

Россиянин 28 октября предстал перед федеральным судом в Огайо, где ему были предъявлены обвинения в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной деятельности и созданию вируса Trickbot.

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«Вредоносное ПО Trickbot было разработано для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру, тем самым нанося значительный финансовый ущерб в Соединенных Штатах и за рубежом», — заявила исполняющая обязанности прокурора США Бриджит Бреннан.

В обвинительном заключении утверждается, что начиная с ноября 2015 года и до августа 2020 года Дунаев и другие похитили деньги, конфиденциальную информацию и повредили компьютерные системы у ничего не подозревающих жертв, включая физических лиц, финансовые учреждения, школьные округа, коммунальные предприятия, государственные учреждения и частный бизнес.

В случае признания виновным по всем пунктам фигуранту может быть вынесено максимальное наказание в виде 60 лет тюрьмы, заключили в Минюсте.

Ранее стало известно, что Южная Корея экстрадировала в США российского хакера, обвиняемого в кибератаках с помощью разработанного им вируса Trickbot. Источники в Минюсте Республики Корея сообщили агентству, что передача киберпреступника Вашингтону произошла 20 октября. Его обвиняют в использовании вирусного программного обеспечения для проведения кибератак с целью кражи и вымогательства денег.

