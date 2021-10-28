Южная Корея экстрадировала в США российского хакера, обвиняемого в кибератаках с помощью разработанного им вируса Trickbot. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yohnhap.

Источники в Минюсте Республики Корея сообщили агентству, что передача киберпреступника Вашингтону произошла 20 октября. Его обвиняют в использовании вирусного программного обеспечения для проведения кибератак с целью кражи и вымогательства денег.

Имя россиянина не разглашается, однако известно, что он действовал в составе преступной группы, укравшей более двух миллионов долларов. Жертвами хакеров становились как компании, так и частные лица.

Гражданин РФ был задержан прокуратурой Южной Кореи в Сеуле. Это произошло 25 мая, после того, как Минюст США передал информацию о хакере своим южнокорейским коллегам.

28 октября в США сообщили о нападении группировки Grief, причисляемой к «русским хакерам», на Национальную стрелковую ассоциацию. Эта крупная организация объединяет американских сторонников права граждан на хранение и ношение оружия. Хакеры в результате взлома получили информацию о грантах, финансируемых из бюджета организации и потребовали выкуп за ее возврат.