Российские хакеры оказались самыми активными в мире

Больше половины обнаруженных кибератак, проспонсированных государствами, проводились из России. Вывод о том, что «русские хакеры» оказались самыми активными в мире, содержится в отчете компании Microsoft, выдержки из которого опубликовало агентство Associated Press.

По данным экспертов Microsoft, хакеры из России стояли за 58 процентами подобных атак. Отмечается, чаще всего «русские хакеры» нападали на США, Украину, Великобританию и входящие в НАТО европейские государства.

Специалисты подчеркнули, что, по их данным, российские киберпреступники серьезно повысили процент успешных атак — до 32 процентов в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го. Ранее за аналогичный период их обвиняли только в 21 проценте нападений.

В Microsoft отмечают, что Китай с долей лишь в 8 процентов занял третье место в списке, хотя успехом окончились 44 процента атак. На втором же месте расположились спонсируемые государством хакеры из Северной Кореи (23 процента атак).

По данным аналитиков, лишь 4 процента кибератак по госзаказу направлены на объекты критической инфраструктуры. При этом «русских хакеров» они интересуют куда меньше, чем их коллег из восточных стран.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Как утверждает телеканал, речь идет о хакерах, которые якобы совершили кибератаки на американские госструктуры в 2020 году.