В США сообщили об атаках «российских» хакеров на правительственные сети

Телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы.

По словам старшего вице-президента американской компании в сфере кибербезопасности Mandiant, группировка хакеров «создала угрозу для нескольких правительственных структур и организаций, занимающихся вопросами политики и внешней политики, а также для поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или непрямой доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе».

Как утверждает телеканал, речь идет о хакерах, которые якобы совершили кибератаки на американские правительственные структуры в 2020 году, а также атаку с помощью софта SolarWinds, в которой Вашингтон обвиняет Москву и причастность к которой Россия отрицает. Источник телеканала в американском правительстве заявил, что власти США следят за последней активностью «российских хакеров».

В начале 2020 года были взломаны системы ряда крупных министерств США, с серверов которых были украдены различные данные. Все они пользовались услугами фирмы SolarWinds. Госдеп США приписывал кибератаки России.

