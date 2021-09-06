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Германия обвинила Россию в кибератаках перед выборами в бундестаг

МИД ФРГ: Россия стоит за активными действиями хакеров перед выборами в бундестаг
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Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

МИД ФРГ обвинил хакерскую группу Ghostwriter из России в кибератаках на политиков и партии перед выборами в бундестаг и местные парламенты Германии. За хакерами стоит российская разведка, заявила на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе. Об этом сообщает ТАСС.

«У правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ», — заявила Зассе, добавив, что германская сторона призвала российскую «немедленно положить конец» этой деятельности. Заявления МИД прозвучали после двусторонней встречи рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности.

Издание NTV сообщало, что в этом году зафиксировано уже по меньшей мере три волны атак иностранных хакеров на политиков и работников политических институтов Германии.

В начале сентября президент США Джо Байден передавал, что ожидает от Москвы действий в области кибербезопасности. В Белом доме также отметили, что наблюдают снижение числа кибератак с требованием выкупа и рассчитывают на закрепление этой тенденции.

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