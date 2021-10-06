Хакеры взломали популярную стриминговую платформу

Неизвестные хакеры выложили в открытый доступ полный исходный код стримингового сервиса Twitch, а также данные о заработках наиболее популярных пользователей. Как сообщает издание The Verge, база данных, полученная неизвестными в результате взлома, была слита через платформу 4chan в виде torrent-файла размером 128 гигабайт.

Содержимое утечки из принадлежащего Amazon сервиса проверили журналисты из специализированного издания VGC. Они утверждают, что база содержит полный исходный код Twitch с историей комментариев вплоть до самых первых месяцев существования платформы, а также отчеты о выплатах авторам за 2019 год.

Среди менее значимых файлов замечены коды неизданного конкурента онлайн-сервиса Steam под названием Vapor, а также внутренние инструменты команды безопасности Twitch. Автор слива отметил, что это только первая часть имеющихся в его распоряжении данных.

Сообщается, что в Twitch известно об утечке, которая произошла, судя по косвенным признакам, летом 2021 года. Однако официальных комментариев ни от самого сервиса, ни от Amazon пока не последовало.

Twitch — один из главных видеостриминговых сервисов мира, специализирующийся преимущественно на компьютерных играх. Среди прочего там регулярно проходят трансляции отдельных игр и целых киберспортивных турниров. Вокруг Twitch давно сложилась собственная культура со своим сленгом и ценностями.

