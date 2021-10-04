Стало известно о новой опасной тактике хакеров

Хакеры научились вторгаться в деловые переписки российских компаний с зарубежными партнерами, чтобы в дальнейшем высылать иностранцам фальшивые счета на оплату тех или иных услуг. Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей компании RTM Group, средний ущерб от одной такой атаки обходится компании-жертве в 100 тысяч евро.

Новая опасная тактика хакеров в третьем квартале 2021 года применялась сотни раз, хотя о ее существовании стало известно намного раньше. За указанный период мошенники заработали таким образом до 15 миллионов евро. Рост числа подобных случаев за последние полгода составил 50 процентов, а пик активности киберпреступников пришелся на август и сентябрь.

Как отмечают в RTM Group, проникновение в чужие бизнес-переписки становится возможным благодаря применению методов социальной инженерии или брутфорса (перебора с помощью специальных программ различных комбинаций паролей для поиска верного). Иногда хакеры после изучения деталей переписки создают отдельную почту, отличающуюся от названия ящика жертвы на одну-две буквы, и продолжают переписку уже с этого адреса.

После установления контакта поддельный партнер сообщает потенциальной жертве о смене реквизитов счета для отправки денег за товар. Как правило, предоставляются реквизиты специально созданной для этого компании-однодневки. После того как жертва переводит деньги, преступники отправляют их на свои счета и закрывают подставную фирму, рассказали в RTM Group.

Аналитики в области информационной безопасности отмечают, что для проведения одной такой атаки требуются серьезные ресурсы и длительное время. С момента начала попытки внедрения и до поступления денег на счет может пройти несколько месяцев. Чаще всего страдают организации, занимающиеся производством, технологиями и инжинирингом.

Ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером, хотя представление о том, чем занимаются люди этой профессии, у жителей страны достаточно размытое. Говоря о том, чем конкретно занимаются хакеры, 85 процентов россиян выбрали пункт «взламывают чужие сайты». Также оказались популярны варианты «воруют или удаляют данные» (72 процента), «выводят из строя программы и технику» (61 процент) и «шантажируют компании или людей» (40 процентов).