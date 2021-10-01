Хакеры предрекли миру темные времена

Рост популярности модели, при которой программы-вымогатели можно брать в аренду для проведения атак, приведет к ухудшению ситуации с безопасностью во всем мире. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» главный администратор иранской хакерской группировки Arvin Club Али.

Участник известного киберпреступного сообщества Arvin Club предрек, что набирающая популярность модель Ransomware as a Service пагубно скажется на безопасности компаний по всему миру. Он объяснил, что суть этой модели заключается в том, что при данном подходе мощности программ-вымогателей сдаются в аренду всем желающим. В качестве платы за пользование услугой хакеры берут часть выкупа, который они получают от конкретной жертвы.

«Из-за этого каждый день в даркнете появляются все новые и новые люди, которые используют программы-вымогатели. Это не принесет миру ничего хорошего. Наступают действительно темные времена», — сказал Али.

Вместе с тем он призвал пользователей интернета поддержать проект Tor, который считается основным браузером в даркнете. «Я советую всем использовать Tor вне зависимости от того, живут они в такой репрессивной стране, как моя, или в Соединенных Штатах» — заявил иранский хакер.

Arvin Club — известное иранское киберпреступное сообщество, которое находит уязвимости в системах информационной безопасности компаний и организаций, после чего сообщают о них своих жертвам, требуя их устранить. Если этого не происходит, Arvin Club начинает полноценную атаку с требованием выкупа. Одной из последних жертв группировки стал Лейденский университет в Нидерландах. Также в августе 2021 года на ресурсах Arvin Club вновь появилась крупная база с личными данными сотен тысяч пассажиров российской авиакомпании Utair.