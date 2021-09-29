В Group IB пообещали «держать удар» после ареста основателя по делу о госизмене

В компании Group IB не считают своего основателя и генерального директора Илью Сачкова виновным в деле о госизмене и обещают «держать удар» после его ареста. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе организации.

Там также подчеркнули, что продолжат заниматься своей профессиональной деятельностью — исследованием киберпреступности, разработкой технологий для предотвращения кибератак, а также защитой от интернет-мошенничества.

«Все подразделения Group-IB работают в штатном в режиме. Компания благодарит клиентов, партнеров и ряд журналистов за поддержку», — указано в комментарии. При этом все выдвинутые обвинения Сачкову и обстоятельства уголовного дела компания не комментирует.

Кроме того, известно, что в ближайшее время второй основатель компании Дмитрий Волков, который занимает в настоящее время должность технического директора Group-IB, будет назначен генеральным директором компании.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что уголовное дело, о котором идет речь, связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября, решение принял Лефортовский суд Москвы. Сачкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ, ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Сам Сачков заявил о своей невиновности.

