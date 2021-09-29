Дело основателя Group-IB связали с осужденным за госизмену офицером ФСБ

Дело о госизмене, по которому арестован Сачков, связано с делом экс-полковника ФСБ

Уголовное дело о госизмене, по которому был арестован основатель Group-IB Илья Сачков, связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сачкову вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее 29 сентября сообщалось, что Сачков заявил о своей невиновности по делу о госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября. Решение принял 28 сентября Лефортовский суд Москвы. Сачкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Совладелец компании Дмитрий Волков перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской штаб-квартире Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак.