В петербургский офис Group-IB пришли с обысками

В Санкт-Петербурге силовики пришли в офисы компании Group-IB и проводят обыски. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, оперативные мероприятия идут также в помещениях других фирм.

Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе компании в Петербурге.

Ранее 29 сентября арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков заявил о своей невиновности. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

Сачкова арестовали до 27 ноября. Меру пресечения в виде содержания под стражей 28 сентября избрал Лефортовский суд Москвы.

28 сентября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московской штаб-квартире компании Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак.