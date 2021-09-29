Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB отказался признать вину

Основатель Group-IB Сачков не признал вину в передаче данных иностранной разведке

Арестованный по делу о госизмене основатель Group-IB Илья Сачков заявил о своей невиновности. Об этом ТАСС рассказал источник.

По его словам, бизнесмену вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

Ранее 29 сентября стало известно об аресте Сачкова. Меру пресечения в виде содержания под стражей 28 сентября избрал Лефортовский суд Москвы. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Срок ареста до 27 ноября.

Совладелец компании Дмитрий Волков перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московскую штаб-квартиру компании Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак.