Опубликовано видео обысков в штаб-квартире Group-IB

Появилось видео обысков в Group-IB, ее основатель Сачков арестован по делу о госизмене

Правоохранительные органы провели обыски в штаб-квартире Group-IB, ее основатель Илья Сачков арестован по делу о госизмене. Видео следственных действий появилось Telegram-канале «112».

На опубликованных кадрах видны серверы, сломанный замок, эмблема компании и технические помещения.

Запись обысков также появилась на сайте «Известий».

На кадрах видны офисные помещения, разобранные компьютеры.

Ранее 29 сентября стало известно об аресте основателя компании Group-IB Ильи Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Решение принял Лефортовский суд Москвы 28 сентября по ходатайству следствия. Сачкова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). По ней ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Сачков заявил, что невиновен. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Совладелец компании Дмитрий Волков перестал выходить на связь.