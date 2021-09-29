Основателя Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

В Москве основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене

В Москве основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об аресте 28 сентября принял Лефортовский суд Москвы. Сачкова заподозрили по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По ней ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как отмечает «Коммерсантъ», помимо Сачкова на связь перестал выходить и другой совладелец компании Дмитрий Волков.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московскую штаб-квартиру компании Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения. кибератак.

