В Group-IB рассказали об обысках в своей штаб-квартире в Москве

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в московский офис компании Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В Group-IB подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб-квартиру утром 28 сентября и ушли вечером того же дня. Данными о причинах оперативных мероприятий в компании не располагают.

Ранее сообщалось, что полиция пришла с обыском к сотрудникам администрации Красносельского района Санкт-Петербурга. По информации источника, чиновников заподозрили в мошенничестве при благоустройстве района.