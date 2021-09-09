В минфине Германии провели обыск после финансового скандала

Немецкая прокуратура провела обыск в офисе подразделения финансовой разведки (FIU) министерства финансов. Рейд состоялся в рамках расследования эффективности борьбы с отмыванием денег. Контрольный орган заподозрил чиновников в игнорировании сообщений о мошенничестве, полученными от банков. Об этом пишет Bloomberg.

Прокуратура обыскала офис FIU после скандала, связанного с местной компанией Wirecard. В июне 2020 года выяснилось, что со счетов фирмы пропали 1,9 миллиарда евро, а после появилась информацией о том, что сотрудники Wirecard выплатили Африке более миллиона евро (1,2 миллиона долларов) в 2018 году. Есть подозрения, что деньги были направлены на торговлю наркотиками и оружием. FIU получило предупреждение о готовящейся транзакции, но не проинформировало об этом полицию. Из-за этого платеж не удалось остановить, заявили в прокуратуре.

После этого инцидента опасения по поводу халатного отношения немецких чиновников к финансовым преступлениям усилились. Недавний обыск был проведен прокуратурой для сбора информации о том, насколько деятельность подразделения соответствует правовым нормам. По сообщениям контролирующего органа, целью рейда было «выяснить, было ли вовлечено руководство и ответственные лица в министерстве и других надзорных подразделениях в решения FIU, и если да, то в какой степени».

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Скандал привел к банкротству Wirecard, а ее генеральный директор был арестован по обвинению в «завышении объема продаж Wirecard AG с помощью фиктивных доходов». По некоторым данным, компания участвовала в отмывании денег из незаконных источников. Топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек бежал из страны после скандала и стал одним из самых известных аферистов в мире. В августе 2020 года Интерпол объявил мошенника в розыск, однако его местоположение до сих пор не известно.

Германия неоднократно подвергалась давлению со стороны международных сообществ, таких как Организация экономического сотрудничества и развития, а также борцов за финансовую прозрачность. Они обвиняли госорганы в несоблюдении мировых стандартов борьбы с отмыванием денег. Министерство финансов находится под пристальным вниманием из-за нарушений в деятельности подразделений FIU и BaFin (Федеральное управление финансового надзора), так как расследование по делам Wirecard и его сотрудников все еще продолжается.