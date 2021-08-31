Стали известны подробности о выявленном в московском СИЗО движении АУЕ

Правоохранительные органы установили положенца, стоящего за выявленным в СИЗО «Матросская Тишина» экстремистским движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое запрещено в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ», которому стали известны подробности дела.

Воровские идеи среди заключенных продвигал ставленник воров в законе. Через своих подручных он заставлял арестантов, в основном тех, кто впервые привлечен к уголовной ответственности («первоходы»), и фигурантов наркотических («барыги») и экономических («коммерсанты») дел соблюдать воровские понятия, делать взносы в общак. За отказ заключенных прессовали и подвергали унижениям.

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Следователю пришлось изучить основы криминального мира, отмечает издание. Возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественной организации, которая была запрещена судом») и 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). По данным следствия, арестанты «Матросской Тишины», обладающие криминальным авторитетом, не позднее июня 2020 года создали ячейку международного общественного движения АУЕ. Они пропагандировали криминальный образ жизни и совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

Бойцы спецназа ФСИН провели масштабные обыски в двух московских изоляторах: «Матросской Тишине» и СИЗО №3 «Пресня».

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.