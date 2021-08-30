В московском СИЗО выявили организованное арестантами движение АУЕ

В московском СИЗО «Матросская тишина» силовики выявили запрещенное в России экстремистское движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), созданное заключенными. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.

Ячейка была выявлена следователями и сотрудниками прокуратуры, ФСБ, МВД и ФСИН. Возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 УК РФ («Организация деятельности общественной организации, которая была запрещена судом») и 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

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По данным следствия, арестанты «Матросской тишины», обладающие криминальным авторитетом, не позднее июня 2020 года создали ячейку международного общественного движения АУЕ. Они пропагандировали криминальный образ жизни и совершение преступлений против сотрудников правоохранительных органов.

Бойцы спецназа ФСИН проводят обыски в двух московских изоляторах. Участники АУЕ препятствуют работе сотрудников СИЗО, отказываются выполнять их требования и нарушают порядок содержания под стражей, добавила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, арестанты занимаются доставкой запрещенных предметов в СИЗО и собирают средства для нужд участников АУЕ.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.