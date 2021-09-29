В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB о госизмене

Песков: мы не располагаем данными по делу основателя Group-IB Сачкова о госизмене

Кремль не располагает подробностями дела основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене. Таким образом ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, мы в СМИ видели информацию, деталями мы не располагаем», — заявил он.

Также официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли история с Сачковым отразиться на бизнес-климате в России, учитывая, что недавно завершилось дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, приговоренного в России к условному сроку по делу о растрате — Песков заметил, что не видит никакой связи между делом Сачкова и делом Калви.

29 сентября стало известно об аресте Сачкова. Меру пресечения в виде содержания под стражей 28 сентября избрал Лефортовский суд Москвы. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Бизнесмену вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Сачков отказался признать вину и заявил о своей невиновности.