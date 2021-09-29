Бывшего хакера Павла Ситникова вызвали на допрос после обыска в Group-IB

Хакера Ситникова, конфликтовавшего с арестованным основателем Group-IB, вызвали на допрос

Бывшего российского хакера Павла Ситникова вызвали на допрос после обысков в компании Group-IB, ведущего разработчика решений для предотвращения кибератак. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, у Ситникова был конфликт с основателем компании Ильей Сачковым.

Ранее сообщалось, что арестованный по подозрению в госизмене Илья Сачков заявил о своей невиновности. Бизнесмену вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

По статье 275 («Государственная измена») УК РФ Сачкову может грозить до 20 лет лишения свободы.

Утром 28 сентября полицейские пришли с обыском в штаб-квартиру Group-IB. На следующий день стало известно об аресте основателя компании. Также на связь перестал выходить совладелец Group-IB Дмитрий Волков.

