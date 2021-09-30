Появились новые детали по делу о госизмене против основателя Group-IB

Основатель компании Group-IB Илья Сачков давал свидетельские показания по уголовному делу о госизмене, за которую ранее были осуждены офицеры ФСБ. О появлении новых деталей ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело Сачкова может быть связано с делом экс-сотрудников спецслужбы Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, получивших шесть и 22 года лишения свободы соответственно за передачу данных ФБР о методах оперативно-розыскной работы в отношении российских хакеров.

Сачков был хорошо знаком с Михайловым и бывшим сотрудником «Лаборатории Касперского» и экс-офицером МВД Русланом Стояновым, добавляет «Коммерсантъ». Сачков также дал согласие своему подчиненному Никите Кислицину, который руководит департаментом сетевой безопасности в Group-IB, на дачу показаний ФБР в 2014 году.

Кислицин фигурировал в деле россиянина Евгения Никулина, которое рассматривалось в 2020 году в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния. В сентябре того же года Никулина осудили на семь лет за взлом баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и краж свыше 100 миллионов никнеймов и паролей пользователей. В продаже этой информации подозревался Кислицын, но он пошел на сотрудничество с ФБР и предоставил информацию о русских хакерах, которые могли сотрудничать с российскими спецслужбами.

29 сентября сообщалось, что основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. По данным источника, Сачков мог работать одновременно с разведками разных стран. Названия этих государств в интересах следствия не раскрывают. Делом занимаются контрразведчики из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Group-IB присвоен гриф «секретно».