Бывший судья оценил перспективы дела о госизмене против основателя Group-IB

Федеральный судья в отставке и профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин оценил перспективы уголовного дела о госизмене против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Об этом сам Пашин в четверг, 30 сентября, рассказал «Ленте.ру».

По словам Пашина, в случае с делом Сачкова необходимо смотреть на степень открытости процесса, на меру пресечения, которую изберут Сачкову, а также на заявления следователя и адвокатов.

«Даже если в деле Сачкова есть тайна следствия, адвокат может рассказать о нарушениях, допущенных следователем или судом. Вообще механизмы для того, чтобы не допускать нарушения в делах о госизмене, в России есть. Главное, чтобы они работали», — отметил Пашин.

29 сентября источник заявил, что основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. По данным источника, Сачков мог работать одновременно с разведками разных стран. Названия этих государств в интересах следствия не раскрывают. Делом занимаются контрразведчики из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Group-IB присвоен гриф «секретно».