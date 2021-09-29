Основателя Group-IB Сачкова обвинили в работе на зарубежные спецслужбы

Основателя Group-IB Илью Сачкова обвиняют в работе на иностранные спецслужбы и передаче им данных, которые составляют государственную тайну в области кибербезопасности. Об этом в среду, 29 сентября, со ссылкой на источник сообщает ТАСС

По данным источника агентства, Сачков мог работать одновременно с разведками разных стран. Названия этих государств в интересах следствия не раскрывают. Делом занимаются контрразведчики из ФСБ. Уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова о госизмене, связывают с делом бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену на 22 года заключения.

Михайлова осудили за раскрытие ФБР способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя компании Chronopay Павла Врублевского. Вместе с офицером ФСБ 14 лет лишения свободы получил бывший начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее 29 сентября сообщалось, что данные которые Сачков передал иностранной разведке нанесли репутационный и национальный ущерб интересам России.