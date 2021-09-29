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Новый гендиректор Group-IB прокомментировал арест Ильи Сачкова

Гендиректор Group-IB Дмитрий Волков: у компании нет доступа к секретной информации
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Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Новый генеральный директор Group-IB Дмитрий Волков рассказал о том, что у сотрудников компании не было доступа к государственной тайне. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В своем комментарии Волков также отметил, что он не проходит по делу арестованного бывшего главы Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Вместе с тем, своего бывшего руководителя Волков считает непричастным к инкриминируемым ему преступлениям.

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«Это полностью исключено. В отношении меня никаких мероприятий не было», — сказал Волков. Он также ответил на вопрос радиостанции о возможной утечке секретных документов из компании: «Такое в принципе невозможно. У нас нет доступа к секретной информации, никто нам ее не предоставляет».

Дмитрий Волков, занимавший до этого позицию технического директора Group-IB, был назначен главой компании после ареста предыдущего гендиректора Ильи Сачкова.

После ареста Сачкова в компании отметили, что не считают своего основателя виновным. Представители Group-IB заверили, что будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью. Сачков также отказался признавать свою вину в государственной измене.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу в отношении бывшего гендиректора Group-IB присвоен гриф «секретно».

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