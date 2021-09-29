В Group-IB назвали имя нового гендиректора

В компании Group-IB назвали имя нового генерального директора, которого назначат вместо задержанного Ильи Сачкова. Как стало известно «Ленте.ру», им станет занимающий сейчас должность технического директора Дмитрий Волков.

В Group-IB Волкова также назвали сооснователем компании. Будучи техническим директором, он отвечал за разработку всей линейки корпоративных продуктов, предназначенных для защиты от киберугроз. Кроме того, он курировал направление Threat Intelligence. В компании его называют ключевым для развития Group-IB менеджером, который считается одним из ведущих экспертов по исследованию русскоязычной и международной киберпреступности.

Отмечается, что первым арестам киберпреступников в истории современной России поспособствовала именно команда Волкова. Всего же с ее помощью правоохранительным органам разных стран удалось обнаружить и задержать более 150 киберпреступников. Многие из них атаковали государственные и частные компании по всему миру.

Также Волков является членом открытой межгосударственной экспертной группы ООН. Одна из основных задач этой структуры — всестороннее изучение глобальной киберпреступности.

Ранее стало известно, что теперь уже бывший глава Group-IB Сачков заявил о своей невиновности по делу о госизмене. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 27 ноября. Такое решение 28 сентября принял Лефортовский суд Москвы.