В США заявили о тайных переговорах Белого дома с Кремлем

Белый дом проводит тайные переговоры с Кремлем по кибербезопасности. Об этом пишет газета The News York Times со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, советник Белого дома Энн Нюбергер участвовала в серии онлайн-встреч с коллегой из Кремля. В ходе переговоров американская сторона передала России имена и другую информацию о хакерах, устраивающих атаки на США.

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Собеседники издания отметили, что Вашингтон надеется, что в России после получения информации о киберпреступниках будут произведены аресты. Как рассказал один из чиновников, таким образом США хотят проверить, насколько серьезен президент России Владимир Путин в своих заявлениях о готовности бороться с киберпреступностью.

Газета также сообщает, что в последние годы Россия и США ведут серьезные консультации в сфере контроля за вооружениями. Отмечается, что Москва придерживается общих с Вашингтоном позиций по вопросам восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом, говорят источники издания, Россия «вставляет палки в колеса» в других сферах.

В начале октября телеканал CNN со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности сообщил, что группировка хакеров, якобы базирующаяся в России, в последние месяцы предпринимала попытки взломать правительственные сети США и ряда стран Европы. Речь идет о хакерах, которые якобы совершили кибератаки на американские правительственные структуры в 2020 году, а также атаку с помощью софта SolarWinds, в которой Вашингтон обвиняет Москву и причастность к которой Россия отрицает.