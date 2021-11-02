Российский посол рассказал об оздоровлении отношений между Москвой и Вашингтоном

Посол РФ в США Антонов: Москва и Вашингтон установили устойчивый диалог по линии Совбезов

Москва и Вашингтон установили устойчивый диалог по линии Совбезов и дипведомств, а также ведут экспертные контакты по климатической повестке. Посол России в США Анатолий Антонов заявил об оздоровлении отношений между государствами, текст его выступления по случаю открытия форума, проходящего из-за пандемии коронавируса в онлайн формате, опубликован в Facebook-аккаунте посольства.

По словам дипломата, между Россией и Соединенными Штатами продолжается деловое взаимодействие, растет торговля. «Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики», — рассказал он.

Тем не менее Антонов обратил внимание, что это «лишь ростки» на пути оздоровления отношений двух стран. «Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса», — отметил посол.