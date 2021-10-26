Названы приоритетные соглашения с США по вооружению

Посол России Антонов сообщил о приоритете обязывающих соглашений с США по вооружению

Посол России в США Анатолий Антонов допустил заключение между государствами договоренностей по контролю за вооружениями в форматах, отличных от юридически обязывающих, сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Антонов назвал приоритетными юридически обязывающие соглашения с США, однако он допустил поиск других форматов. Он подчеркнул, что неправильно предопределять возможные результаты, поэтому нужно «садиться и работать». По его мнению, нельзя допустить ситуацию, когда страны останутся без контрольных механизмов.

«Иными словами, нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ», — подчеркнул посол на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Мидлберрийском институте.

Также Антонов призвал отказаться от гонки вооружений. Он заявил, что России и США предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности, поскольку Россию «не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области».