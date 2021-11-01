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Россияне массово заинтересовались отдыхом в одной популярной пляжной стране

АТОР: спрос среди российских туристов на отдых на Шри-Ланке осенью вырос в несколько раз
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Фото: Daniel Klein / Reuters

Россияне массово заинтересовались отдыхом на Шри-Ланке осенью — спрос среди отечественных путешественников вырос в несколько раз. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы наблюдаем как продажи на ближайшие даты, так и устойчивый спрос на заезды в феврале и марте. Бронируют туры и для пар, и для семей. Также направление интересно туристам, ищущим по разумной цене отдых на теплом океане, самобытную культуру и экзотическую кухню», — рассказал представитель компании «Русский Экспресс».

Туроператоры отмечают, что росту интереса российских туристов способствуют несколько факторов, один из которых — снижение цен на перелеты. Также влияние оказывает возможность въезда в популярную пляжную страну как по электронной визе, так и по визе по прибытии.

С 26 октября власти Шри-Ланки смягчили антиковидные ограничения для невакцинированных путешественников. Согласно новым правилам, по прибытии в страну непривитым иностранным туристам необходимо сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти семидневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял 14 дней).

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