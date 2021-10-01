Популярная пляжная страна сняла ограничения для привитых россиян

Власти популярной пляжной страны Маврикий отменили обязательный карантин для привитых путешественников из России с 1 октября. Об этом сообщают «Известия».

Новые даты объявил представитель посольства РФ в республике. «Власти Маврикия с 1 октября сняли ограничения на передвижение туристов, привитых утвержденной на острове одной из восьми вакцин от коронавируса, среди которых и "Спутник V"», — рассказал дипломат, обратив внимание на то, что до нововведений отдыхающим приходилось соблюдать двухнедельный карантин на территории отелей.

Также сотрудник дипведомства отметил, что теперь привитые россияне снова смогут свободного перемещаться по территории островного государства.

Ранее, в сентябре, власти Шри-Ланки захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных путешественников, в том числе из России. Уточняется, что планируется отменить требование об обязательном прохождении привитыми туристами ПЦР-тестирования на коронавирус за 72 часа до прилета в страну.