Популярный пляжный курорт смягчит ограничения для привитых туристов

С 1 сентября Маврикий упростит въезд в страну для вакцинированных путешественников

Власти Маврикия смягчат ограничения для вакцинированных туристов — новые правила вступят в силу с 1 сентября. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, после прибытия в популярную пляжную страну находиться в специальном «курортном пузыре» можно не 14, а 7 дней. Несмотря на запрет покидать территорию выбранного отеля, привитым путешественникам будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж.

При этом непривитые отдыхающие по-прежнему обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле-обсерваторе.

По мнению экспертов из туриндустрии, Маврикий вряд ли станет популярным направлением у россиян и составит конкуренцию Мальдивам и Сейшелам. Несмотря на возобновление авиасообщения между странами, добраться до курорта можно только с пересадкой.

Также отмечается, что вакцинированные туристы не готовы соблюдать недельный карантин, пусть и в пятизвездочном отеле со всеми удобствами.

Ранее в августе власти Маврикия анонсировали послабления в коронавирусных ограничениях для вакцинированных туристов. С 1 октября им разрешат без ограничений перемещаться по острову с момента прибытия. Для этого по прилете необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до отъезда.