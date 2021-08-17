Популярная курортная страна объявила о снятии ограничений для привитых туристов

Власти Маврикия объявили об отмене карантина для привитых туристов с 1 октября

Власти Маврикия, который считается популярным курортным направлением, планируют отменить обязательный карантин для привитых иностранных путешественников в октябре. Об этом сообщает издание Travel Daily Media.

Новые даты объявил директор Управления по продвижению туризма Маврикия Арвинд Бундхун. «Мы с нетерпением ждем следующего этапа открытия границ нашего государства. С 1 октября вакцинированные путешественники смогут без ограничений перемещаться по острову с момента своего прибытия», — рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что теперь въезжающие в страну привитые туристы должны будут предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до отъезда, после чего они смогут свободно передвигаться по Маврикию без изоляции.

Отмечается, что республика открыта для посещения иностранцев еще с середины июля, однако путешествовать по острову им разрешено только после прохождения двухнедельного карантина в одном из специальных отелей.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала прямые рейсы в четыре пляжные страны. Так, предполагается начать полеты в Мексику, Доминиканскую республику, в Иордан и Маврикий. Также ожидается увеличение количества рейсов на египетские курорты и открытие новых маршрутов.