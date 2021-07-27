Открытая для россиян пляжная страна заявила о резком росте заболевания COVID-19

Власти популярной среди россиян пляжной страны Республики Маврикий заявили о резком всплеске заражения коронавирусной инфекцией после открытия границ. Об этом сообщает информационный портал «Турпром».

Как заявил пресс-секретарь Национального комитета по коммуникациям (NCC) Маврикия Зубера Джумайе, рост числа заболевших COVID-19 за прошлую неделю составил треть от всех выявленных случаев коронавируса в стране с марта 2020 года.

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«Случаи заболевания становятся все более бессимптомными, что привело к ослаблению контроля. Целых 99 процентов случаев протекают бессимптомно», — заявил он, заметив при этом, что карантинные центры на острове не переполнены.

На Маврикий разрешено приезжать только вакцинированным туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, на всех курортах страны действует 14-дневный карантинный режим.

Ранее стало известно, что с 10 июня Россия возобновила авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Оперативный штаб принял такое решение в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.