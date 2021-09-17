В Шри-Ланке захотели смягчить ограничения для туристов

Власти Шри-Ланки захотели смягчить коронавирусные ограничения для вакцинированных туристов, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что управление по развитию туризма республики (SLTDA) планирует отменить требование об обязательном прохождении привитыми путешественниками ПЦР-тестирования на COVID-19 за 72 часа до прилета в страну, а также о проведении исследования по ПЦР-методу для детей 12 лет и младше.

Отмечается, что в рамках упрощения въезда в страну, вместо ПЦР-тестирования привитым отдыхающим рекомендуется проводить экспресс-тесты по прибытии в Шри-Ланку.

Ранее в августе власти Маврикия анонсировали послабления в коронавирусных ограничениях для вакцинированных туристов с 1 сентября. Так, после прибытия в популярную пляжную страну отдыхающие будут находиться в специальном «курортном пузыре» не 14, а семь дней. При этом привитым путешественникам будут доступны все удобства, включая бассейн и пляж.