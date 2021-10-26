Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения для туристов

С 26 октября Шри-Ланка сократила срок изоляции для непривитых туристов с 14 до семи дней

Власти Шри-Ланки смягчили антиковидные ограничения для невакцинированных путешественников — новые правила вступили в силу 26 октября. Информация об этом появилась на портале NewsFirst.

Согласно нововведениям, по прибытии в страну непривитым иностранным туристам необходимо сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти семидневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял 14 дней). Через неделю отдыхающие должны пройти повторное ПЦР-исследование.

Отмечается, что условия въезда в страну для привитых туристов не изменились — им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета. При этом они могут выбирать любой отель для размещения, карантин для них не предусмотрен.

Ранее, 7 октября, Шри-Ланка смягчила правила приема отдыхающих — иностранные путешественники могут снова оформлять визу по прибытии на курорт. Как заявили в посольстве республики, теперь у туристов есть выбор — прилететь в страну по электронной визе или сделать ее на месте в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала.