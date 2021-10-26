Путешествия
 
Последние новости
Ангела Меркель перестала быть канцлером Германии
На Москве-реке заметили странные круги 
Инвестиции в технологии спасения планеты достигли абсолютного рекорда
Украина впервые задействовала турецкий беспилотник в бою в Донбассе
Бывший футболист сборной России объяснил отсутствие Дзюбы в национальной команде
Жительнице Вологды предъявили обвинение в убийстве 9-летней девочки
Мастер по наращиванию ресниц описала раздражающее ее поведение клиентов
Стало известно о гибели человека во время поисков Светличной
Илон Маск резко разбогател
Названы способы сделать секс экологичным
Новости партнеров

Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения для туристов

С 26 октября Шри-Ланка сократила срок изоляции для непривитых туристов с 14 до семи дней
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Шри-Ланки смягчили антиковидные ограничения для невакцинированных путешественников — новые правила вступили в силу 26 октября. Информация об этом появилась на портале NewsFirst.

Согласно нововведениям, по прибытии в страну непривитым иностранным туристам необходимо сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти семидневный обязательный карантин (ранее срок изоляции составлял 14 дней). Через неделю отдыхающие должны пройти повторное ПЦР-исследование.

Отмечается, что условия въезда в страну для привитых туристов не изменились — им необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, полученным не более чем за 72 часа до прилета. При этом они могут выбирать любой отель для размещения, карантин для них не предусмотрен.

Ранее, 7 октября, Шри-Ланка смягчила правила приема отдыхающих — иностранные путешественники могут снова оформлять визу по прибытии на курорт. Как заявили в посольстве республики, теперь у туристов есть выбор — прилететь в страну по электронной визе или сделать ее на месте в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Популярная пляжная страна смягчит ограничения для привитых туристов
Россиянам облегчили въезд в популярную пляжную страну
В Таиланде решили упростить въезд для одной категории туристов
В Шри-Ланке захотели смягчить ограничения для туристов
Путешествия
Путешествия00:01 3 августа

Советская сказка.

Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
10:2322 октября

Россиянам назвали стоимость бюджетных авиабилетов в Египет

09:3622 октября

Россиянка впервые побывала в Анапе и рассказала о «налете 90-х»

09:0822 октября

Россиянка отдохнула в Египте и рассказала о «пририсованных звездах» у отелей

Путешествия00:0119 июля

«Здесь совсем другие люди»

Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
04:5022 октября

Найдены останки жениха загадочно погибшей американки

20:1921 октября

Заядлый путешественник раскрыл эффективные способы сэкономить на отпуске

19:4721 октября

Американка загадочно исчезла в день долгожданного путешествия со своим парнем

Путешествия00:0215 июля

«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»

Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
19:2321 октября

Американец объехал всю страну за 50 дней ради еды в любимом ресторане

18:4321 октября

Москвичи раскритиковали отдых в Крыму

18:1121 октября

Раскрыта сумма трат россиян на отдыхе в Турции

Россия
В Подмосковье в результате ДТП погиб ребенок и двое взрослых
«Жизнь моего сына в смертельной опасности»
Этого ребенка спасут дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
Глава Крыма поообещал Зеленскому «дырку от бублика» вместо полуострова
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Китай отложил решение энергетической проблемы
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Электромобили оказались в два раза дороже обычных авто в обслуживании
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Новые правила Apple ударили по Facebook
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие путем выпуска облигаций
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мартиросян назвал причину закрытия популярного шоу Первого канала
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Один факт о новой соседке смутил женщину и заставил ее вызвать полицию
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В России появится суперприложение для чиновников
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Новый Honda Civic Si приспособили для трек-дней
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Hyundai приостанавливает производство автомобилей в России
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Стала известна стоимость скутеров Peugeot в России
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Запатентован уникальный российский аэромобиль без крыльев
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Все материалы