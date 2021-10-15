Популярная пляжная страна смягчит ограничения для привитых туристов

С 16 октября вакцинированные туристы смогут въезжать в Тунис без ПЦР-тестов

Власти Туниса смягчат ограничения для привитых путешественников — новые правила вступят в силу с 16 октября. Информация об этом появилась на сайте министерства туризма и культуры республики.

Согласно нововведениям, по прибытии в популярную пляжную страну полностью вакцинированные туристы (вторая доза препарата должна быть введена минимум за две недели до въезда) больше не должны предъявлять результаты ПЦР-исследования.

При этом указано, что отдыхающие, не прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему обязаны будут иметь при себе справку на английском языке о результатах тестирования, а также пройти недельный карантин.

Также отмечается, что ведомство допускает возможность проведения выборочного экспресс-исследования на антиген. «Путешественники с выявленными положительными тестами будут отправлены на изоляцию в специальный центр», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в октябре оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении с 9 ноября полномасштабного авиасообщения с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией. Регулярное сообщение восстанавливается на взаимной основе.