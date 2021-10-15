Россияне массово бросились искать авиабилеты в четыре страны

Россияне массово бросились искать билеты в Тунис, Швецию, Словению и Таиланд после решения о возобновлении авиасообщения с этими четырьмя странами. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, аналитики зафиксировали двухкратный рост поисковых запросов на билеты в Таиланд. Отмечается, что южно-азиатская страна входит в топ-5 самых желанных зарубежных направлений у российских путешественников, куда они готовы отправиться в случае открытия границ.

Также в два раза увеличился спрос на авиабилеты в Тунис, Швецию и Словению. Поиск рейсов в Нидерланды и Норвегию вырос на 80 процентов. Билеты на Багамские острова искали в семь раз чаще, чем за предыдущий месяц, в Оман — втрое чаще. При этом повышенного интереса к полетам в Иран аналитики не заметили.

Ранее, 14 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить полномасштабное авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией 9 ноября. Также стало известно, что Россия увеличит количество авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией.