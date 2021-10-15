Россиянам объяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны

Отечественным туристам объяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия решила возобновить авиасообщение в следующем месяце. Памятка для путешественников опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты напомнили, что с 9 ноября будут открыты рейсы на Багамы, в Таиланд, Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис и Швецию.

Для того чтобы попасть в Таиланд, россиянам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V» (вторая прививка должна быть сделала минимум за две недели до въезда), медицинскую страховку, включающую лечение от COVID-19 с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов (7,1 миллиона рублей) и ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Для невакцинированных отдыхающих установлен обязательный карантин.

Похожие требования для пересечения границы предъявили туристам Багамы — для въезда им необходимо показать ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за пять дней до прибытия. Детям от двух до 11 лет допускается сделать экспресс-тест на антиген. Кроме того, все лица, направляющиеся в страну, должны подать заявление на получение туристической медицинской визы (Bahamas Travel Health Visa) на специальном сайте.

Для поездки в Иран индивидуальным российским путешественникам необходимо оформить туристическую визу в страну и иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до прибытия. Для въезда в Тунис отдыхающим из РФ также придется иметь при себе ПЦР-исследование, которое было проведено не ранее чем за 72 часа до вылета, а для визита в Оман потребуются сдать второй тест по прибытии.

Правила въезда в Словению для россиян остались теми же — вакцинированные «Спутником» путешественники, а также те, кто переболел COVID-19, должны предъявить сертификат о прививке, подтверждающий, что с момента введения второй дозы прошло не менее 14 дней, или справку о выздоровлении от коронавируса, выданной максимум за шесть месяцев до въезда в страну.

Отмечается, что Нидерланды, Норвегия и Швеция туристов из России пока не принимают. Посетить эти страны могут лишь отдельные категории пассажиров (супруги местных граждан, обладатели вида на жительство, студенты и другие).

Ранее в октябре стало известно, что с 9 ноября Россия увеличит количество авиарейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией и Францией. Так, число регулярных авиаперевозок в 12 стран возрастет на взаимной основе.

