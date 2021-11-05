В России заявили о шансе возобновить выдачу виз США в Москве

Советник посольства РФ в США Кошелев о выдаче виз: есть шанс, что мы решим эту проблему

В России заявили о существующем шансе возобновить выдачу виз США в Москве. Такое мнение выразил в эфире телеканала RTVI советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

«Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему», — сказал он.

Ранее в ноябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил США направить дополнительных дипломатов в Москву для нормализации работы посольства. Он напомнил, что сейчас выдача американских виз россиянам не осуществляется. «От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой», — возмутился замминистра.