Названа цель визита главы ЦРУ в Москву

Политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев объяснил цель прибытия в Москву директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильями Бернса. По его мнению, глава американской разведки мог обсуждать с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым перспективы восстановления иранской ядерной сделки.

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Такое предположение Межуев сделал на фоне участившихся сообщений о возвращении к иранской ядерной сделке. «Это тема, которая обсуждается, были и заявления Блинкена в духе, что если Иран не вернётся, то возможна чуть ли не война. По всей видимости, этот вопрос сейчас дискутируется», — подметил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что Бернс был одним из тех, кто изначально готовил иранскую ядерную сделку, из которой США потом вышли после смены руководства Белого дома.

«Я почти убеждён, что он оказался на своём посту именно в качестве человека, который понимает тайные механизмы иранского ядерного досье, механизмы иранской власти и готовности или неготовности за стол переговоров», — заявил Межуев.

Он подчеркнул, что тема возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) сейчас актуальна наравне с Афганистаном и Ближним Востоком. Межуев предположил, что она станет важной и для возможной встречи для Байдена и Путина, если та все же состоится.

Ранее стало известно, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев встретился во вторник, 2 ноября, с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Они обсудили отношения России и США. При этом, заранее визит Бернса в Москву не анонсировался.

В конце октября МИД России поддержал возвращение к ядерной сделке. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что возвращение к ней возможно только к ее изначальном виде. Любые добавления и изъятия неприемлемы для иранской стороны.