США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене, заявил официальный представитель Госдепартамента.
«Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД», — заявил представитель Госдепа.
Соединенные Штаты выразили надежду, что Иран вернется к переговорам в Вене «быстро и в духе доброй воли»
21 июня новый президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что единственной его уступкой президенту США Джо Байдену будет возвращение Тегерана к ядерной сделке. В Госдепе пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ней при новом руководстве страны. Однако Раиси отказался встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.
Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.