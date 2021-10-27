США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Госдеп: США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене, заявил официальный представитель Госдепартамента.

«Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД», — заявил представитель Госдепа.

Соединенные Штаты выразили надежду, что Иран вернется к переговорам в Вене «быстро и в духе доброй воли»

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21 июня новый президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что единственной его уступкой президенту США Джо Байдену будет возвращение Тегерана к ядерной сделке. В Госдепе пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ней при новом руководстве страны. Однако Раиси отказался встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.