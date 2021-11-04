В США назвали темы переговоров Патрушева с главой ЦРУ в Москве

Политолог Кафруни: Бернс и Патрушев обсудили контроль над вооружениями и кибербезопасность

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в ходе переговоров обсудили контроль над вооружениями и кибербезопасность. Такое мнение высказал профессор в области международных отношений американского колледжа Гамильтона Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Политолог назвал тему противодействия киберпреступлениям вызывающей особую озабоченность в Вашингтоне. По его мнению, американской стороне потребуются четкие ответы по позиции Москвы в этом вопросе для продолжения взаимодействия.

Кафруни отметил, что администрация президента США Джо Байдена, уделяющая все больше внимания Китаю, явно стремится к большей стабильности в двусторонних отношениях с российской стороной. «Как показали примирительные замечания Владимира Путина на Валдайской конференции в Сочи, Россия готова ответить взаимностью при определенных условиях», — заключил он.

Ученый предположил, что визит главы ЦРУ в Москву может создать условия для проведения второй встречи двух лидеров. Однако, по его словам, учитывая снижение рейтингов Байдена, от него могут потребовать более жесткой позиции в отношении России.

Ранее сообщалось, что Бернс приехал в Москву по поручению американского лидера, чтобы провести ряд встреч с властями России и обсудить вопросы, касающиеся американо-российских отношений. 2 ноября он встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым.