Глава ЦРУ приехал в Москву по поручению Байдена

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс приехал в Москву, чтобы провести ряд встреч с властями России и обсудить вопросы, касающиеся американо-российских отношений. Его визит проходит по поручению президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Встречи пройдут 2-3 ноября, заявили в посольстве США в Москве. Ранее Бёрнс уже встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым.

Директор ЦРУ — бывший посол США в Москве. Он признавался, что стал седым из-за России, а также призывал американские власти не игнорировать угрозу, которая «исходит от российского президента Владимира Путина». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже ответил, что «не силен в геронтологии», поэтому предпочтет воздержаться от каких-то комментариев. Он также отметил, что Бернс умело руководил посольством и хорошо понимал Россию.