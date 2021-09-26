Нарышкин заявил об интересе Запада к влиянию электромагнитных волн на мозг

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны давно проявляли интерес к возможному влиянию электромагнитных волн на человеческий мозг, передает РИА Новости.

«Я начинал работать в этой сфере в советской научно-технической разведке, и в силу этого я интересовался этим направлением научных исследований и знаю, что даже в те времена Запад активно исследовал, как электромагнитные волны и колебания могут влиять на человеческий мозг, в том числе так или иначе они могли бы контролировать человеческий разум и влиять на его поведение», — сказал глава СВР.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов. Позже телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что атака «направленной энергии», или болезнь под названием «гаванский синдром», напугала дипломатов США и вынудила их отказываться от должностей.

Замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Александр Бикантов назвал нездоровыми фантазиями заявления о причастности Москвы к атакам на американских дипломатов. «Выдумки про какие-то психлучи — это за гранью здравого смысла», — сказал он.