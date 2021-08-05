МИД России назвал фантазиями причастность Москвы к атакам «направленной энергии»

Министерство иностранных дел России назвало нездоровыми фантазиями заявления о причастности Москвы к атакам на американских дипломатов. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД Александр Бикантов, видео брифинга опубликовано на YouTube.

Речь идет о дипломатической миссии США в Вене. Более 20 американских госслужащих стали жертвами таинственных атак «направленной энергии» — так называемого гаванского синдрома. Столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания, от которых впервые пострадали американские дипломаты на Кубе.

По словам Бикантова, заявления американской прессы являются конспирологией и спекуляцией. «Выдумки про какие-то психлучи — это за гранью здравого смысла», — подчеркнул он.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс допустил причастность России к «гаванскому синдрому». По его словам, Москва может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, однако из-за нехватки данных нельзя сделать однозначных выводов.

Синдром напугал американских дипломатов и вынудил их отказываться от должностей. Жертвы жалуются на потерю слуха, тошноту, головные боли и расстройство равновесия.

Сенат США потребовал от администрации президента страны Джо Байдена активнее расследовать причины появления «гаванского синдрома». В этой связи при Белом доме решили ввести должность «межведомственного координатора по вопросам аномальных медицинских инцидентов».