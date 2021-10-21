Бывший посол США назвал работу в России лучшей в его жизни

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал, что работа в России была лучшей в его жизни. Об этом он заявил во время беседы с Уильямом Бернсом, который занимал пост главы американской дипмиссии в России с 2005 по 2008 год, а ныне является директором ЦРУ, передает РИА Новости.

По словам Макфола, когда его только выдвинули на должность в России, то Бернс сразу сказал ему, что это будет лучшей работой в его жизни. Он отметил, что, действительно, так оно и было. Американский дипломат также назвал работу в Москве «фантастической». Отмечается, что Макфол занимал должность посла в России с 2012 по 2014 год.

Ранее Бернс признался, что стал седым из-за России. По его словам, большая часть его седых волос появилась из-за того, что он занимался Россией. Он предупредил, что «США не должны недооценивать угрозу, которая исходит от России и президента Владимира Путина».

