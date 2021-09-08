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Экс-посол Макфол заявил о желании России уничтожить НАТО

Экс-посол США в России Майкл Макфол: Россия хочет уничтожить НАТО
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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил о желании России нанести серьезный удар по странам НАТО и даже уничтожить их. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, для развала НАТО российские власти поддерживают политические движения внутри разных государств альянса, но не конфликты между ними.

«Вот что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в эстонском городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами... Допустим, этнического русского убивают. И [российский президент Владимир] Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их», — такой вариант российского вмешательства описал дипломат.

При этом Макфол признался, что НАТО может не хватить солидарности для решения такой проблемы.

В ходе круглого стола, посвященного отношениям США, России и Пекина Макфол также рассказал, что в Штатах есть сторонники идеологии Путина. Взгляды российского президента бывший посол назвал консервативными и ортодоксальными.

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