Стало известно о появлении «гаванского синдрома» в окружении главы ЦРУ

CNN: команда главы ЦРУ заявила о подозрении на «гаванский синдром» у одного из сотрудников

Один из сотрудников команды главы Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США Уильяма Бернса сообщил о симптомах, похожих на «гаванский синдром»: они проявились во время недавней поездки команды в Индию. Об этом пишет CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом событий.

По возвращении в США человеку из окружения главы ЦРУ, личность которого не раскрывается, была оказана медицинская помощь. По словам источников, сведения о заболевшем разъярили Бернса. Некоторые высокопоставленные источники полагают, что это связано с тем, что заболевание могло стать тревожным знаком для главы ЦРУ.

Кроме того, источникам CNN стало известно о том, что американские власти подозревают неизвестных в намеренной попытке причинить вред высокопоставленным чиновникам. Предположительно, кто-то мог узнать о планирующемся визите Бернса в Индию и «подготовиться» устроить такой «акт агрессии», заявили собеседники телеканала.

В начале сентября глава ЦРУ посетил Нью-Дели и встретился с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Разведка США начала масштабное расследование по случаям «гаванского синдрома» среди американских чиновников, его результаты будут готовы к концу 2021 года.