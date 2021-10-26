Африканский союз определился с вакциной от коронавируса

Представители Африканского союза объявили о своих планах по покупке 110 миллионов доз вакцины от коронавируса у американской компании Moderna. Активную помощь в сделке окажет Белый дом, который решил отложить часть поставок, предназначенных для американцев, передает Reuters.

«Это очень важно для нас, так как позволяет увеличить число доступных вакцин [в Африке] прямо сейчас», — заявил посланник Африканского союза Страйв Масийива. Он также призвал другие страны последовать примеру США и предоставить африканским странам доступ к покупке вакцин.

По плану первые 15 миллионов доз вакцины от Moderna страны Африки получат до конца 2021 года. Еще 35 миллионов прибудут в первом квартале следующего года, а остальная часть — во втором квартале 2022-го. Это вторая крупная поставка вакцин в страны Африки. В марте туда отправили 400 миллионов доз прививок от Johnson & Johnson.

На данный момент всего 8,4 процента африканцев получили вакцину от COVID-19, это значительно ниже среднемирового уровня в 48,7 процента. Цель Африканского союза — привить 70 процентов населения или 900 миллионов человек. Всего в Африке проживает 1,3 миллиарда.

Россия также активно экспортирует свои вакцины развивающимся странам. 15 октября стало известно о переговорах Москвы и Ханоя по поставкам вакцины «Спутник Лайт» во Вьетнам.